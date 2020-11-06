Обновленный Kia Rio X: старт производства

Обновленный кроссовый хэтчбек встал на конвейер завода в Санкт-Петербурге.

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На заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге началось производство обновленного Kia Rio X.

Rio X — это хэтчбек Rio с внешним дизайном в стиле кроссовера, сначала автомобиль назывался Rio X-Line и позиционировался лишь как версия модели Rio, но в октябре текущего года после рестайлинга стал самостоятельной моделью Rio X. Модель разработали специально для России на основе обратной связи от экспертов и российских автовладельцев, и оказалось, что попали в точку — с момента выхода на рынок в 2017 году ее популярность лишь растет, в 2020 году доля Rio X-Line в структуре продаж Rio достигла 50%.

С обновлением кросс-хэтч стал длиннее на 35 мм, получил новые бамперы, линии кузова стали рельефнее, а форма воздухозаборника позволяет автомобилю казаться мощнее, чем он есть. Его дорожный просвет составляет 195 мм и у него новая задняя светотехника с характерной «световой подписью». Линейку моторов для кросс-хэтчбека составили бензиновые четырехцилиндровые, объемом 1,4 л и 1,6 л.

Завод в Санкт-Петербурге уже почти 10 лет выпускает по полному циклу модели линейки Rio (в том числе с 2017 года — Rio X-Line, а теперь и Rio X) и является вторым по мощности автозаводом в России. Сейчас он полностью загружен — работает 5 дней в неделю, в три производственные смены. На предприятии трудятся 2416 человек и 245 современных роботов, на производство одного автомобиля уходит около 15 часов.

О дате начала продаж, технических характеристиках, комплектациях и ценах Kia Rio X обещают сообщить в ближайшее время.