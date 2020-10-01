Kia представил обновленный Rio X

Внедорожный хэтчбек, звавшийся прежде Rio X Line, получил новое имя, что делает его отдельной моделью.

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Автомобиль получил те же элементы дизайна, которыми наделен обновленный седан Rio, а его уровень оснащения стал богаче. Новым названием Kia хочет подчеркнуть «особую роль кросс-хэтчбека в линейке бренда» и сделать акцент на «качествах, присущих кроссоверам». Теперь это самостоятельная модель с собственным именем.

Как заявляют в компании, Rio X разрабатывался специально для России. Особое внимание внедорожной версии было уделено потому, что в 2020 году на нее пришлось 50% продаж модели Rio, тогда как в 2017-м они достигали 30%.

Кросс-хэтч получил новые бамперы, решетку радиатора и световые осветителные приборы. Линии кузова стали рельефнее, а воздухозаборник заставляет автомобиль казаться мощнее, чем он есть.

Больше информации о новинке будет опубликовано ближе к дате премьеры модели.

В компании Kia разработали новую механическую коробку, которая позволит сделать машины лучше.

Фото: Kia