Вездеход Ураган 8х8: как Урал, но круче (видео)

Все узлы — от стандартного Урала, но внедорожные характеристики превосходят прародителя.

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Восьмиколесный снегоболотоход, с некоторых ракурсов напоминающий стандартный грузовик Урал-4320, серийно выпускается на предприятии «ТехноСервис» и называется Ураган. Машина действительно базируется на узлах и агрегатах Урал-4320, а главным отличием от него является четвертый управляемый ведущий мост.

Все ведущие мосты — проходного типа, с верхним расположением главной передачи. Во всех мостах — двойная ГП из пары конических шестерен со спиральным зубом и пары косозубых цилиндрических шестерен. А в приводе к колесам стоят обычные конические межколесные дифференциалы. На бездорожье машина выглядит очень уверенно.

Внедорожный арсенал тут такой: двуступенчатая раздатка, блокируемый межосевой дифференциал, задние мосты с блокировкой межколесных дифференциалов, распределение крутящего момента между передними и задними мостами — в отношении 1:2. Двигатель — один из двух дизелей на выбор: 6-цилиндровый ЯМЗ-236 объемом 11,15 л (230 л.с., 882 Нм) или 8-цилиндровый ЯМЗ-238 объемом 14,85 л (240 л.с., 883 Нм). Коробка в обоих случаях — 5-ступенчатая механика. Модель прошла испытания и имеет все необходимые сертификаты.

Цены начинаются от 3 500 000 рублей за базовую комплектацию типа «шасси», а, например, вахтовый автобус стоит 5 000 000 рублей. Кроме вариантов надстройки, заказчик может выбрать тип кабины (двухдверную на 3 места со спальником или без, четырехдверную на 6 мест или кабину повышенной комфортности с подрессоренным сиденьем), а также стандартную, удлиненную или усиленную раму, отмечает сайт производителя. В списке опций — дополнительный бензобак и различные варианты окраски.

Четвертый ведущий мост точно не помешал бы некоторым водителям, попавшим в подборку эпичных приключений на лесовозах.

Фото: tservice55.ru

Видео: Youtube, канал Hot motors