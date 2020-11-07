Живая сталь: как испытывали грузовики в СССР (видео)

Документальный фильм 1962 года, который впечатляет больше, чем современные блокбастеры.

Материалы по теме ЗИЛ-130: вспоминаем жизненный путь легендарного грузовика

Представляем вашему вниманию уникальный фильм, выпущенный Киностудией ГАЗ в 1962 году. Он посвящен совместным государственным испытаниям грузовиков ГАЗ-52, ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. Лента документальная, но смотрится, как художественное произведение: испытатели реально не представляли, что ждет их на маршруте!

В 1961 году эти машины готовились на смену заслуженным ГАЗ-51 и ЗИЛ-164. Совместные испытания московского и горьковского заводов шли с января по ноябрь 1961 года. На первом этапе, кроме эксплуатационных и лабораторно-дорожных испытаний, состоялся автопробег по маршруту Москва-Оренбург-Ташкент-Москва. На втором — пробег по еще двум участкам, Москва-Горький и Москва-Минск. В результате машины прошли 40 000 километров.

В получасовом фильме нашлось место всему: и техническим особенностям машин, и красотам необъятной страны, и настоящим, непридуманным опасностям — и, конечно, дорожной романтике. Глядя на то, что пришлось испытать людям и машинам, вспоминаешь цитату из «Баллады о гвоздях» Николая Тихонова и заново проникаешься уважением к профессии шофера (и кинооператора!). А еще понимаешь, почему многие из выпущенных в ту эпоху грузовиков до сих пор в строю.

Опасностей в профессии шофера достаточно и сейчас — посмотрите, как водители лесовозов справляются с экстремальными ситуациями.

Видео: Youtube, канал Alexandr Zudin