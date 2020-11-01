Это улет: 11 минут внедорожного экстрима

Кому не случалось попадать в сложные ситуации на бездорожье? Показанные в этом видео коллизии будут по-своему близки каждому российскому автомобилисту. И пусть вас не смущает, что свежая подборка канала 4x4 tube tube начинается с эпизодов из профессионального спорта — тут нашлось место всему.
От ралли, ралли-рейдов и трофи-рейдов до джиперских покатушек и зрелищных «замесов» на обычных, стандартных внедорожниках — разнообразность сюжетов зашкаливает. Объединяет их одно: все события (за одним, весьма любопытным исключением) разворачиваются вдали от дорог с твердым покрытием.
Перевороты, канавы, ловушки, буксировка застрявших в грязи, песке или снегу, пара зубодробительных (в прямом смысле слова) эпизодов с квадроциклами... И просто красивые моменты прохождения внедорожных трасс.
География ролика широка: США, Европа, Средняя Азия, Ближний Восток и, конечно, Россия — вылазки на бездорожье любят везде.
- Специфика, конечно, везде своя — скажем, такая техника, как Ураган 8х8, могла появиться только у нас.