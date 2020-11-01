Это улет: 11 минут внедорожного экстрима

Все знают: чем круче внедорожник, тем дальше идти за трактором. Поэтому в ряде случаев лучше сразу ехать на тракторе.

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Кому не случалось попадать в сложные ситуации на бездорожье? Показанные в этом видео коллизии будут по-своему близки каждому российскому автомобилисту. И пусть вас не смущает, что свежая подборка канала 4x4 tube tube начинается с эпизодов из профессионального спорта — тут нашлось место всему.

От ралли, ралли-рейдов и трофи-рейдов до джиперских покатушек и зрелищных «замесов» на обычных, стандартных внедорожниках — разнообразность сюжетов зашкаливает. Объединяет их одно: все события (за одним, весьма любопытным исключением) разворачиваются вдали от дорог с твердым покрытием.

Перевороты, канавы, ловушки, буксировка застрявших в грязи, песке или снегу, пара зубодробительных (в прямом смысле слова) эпизодов с квадроциклами... И просто красивые моменты прохождения внедорожных трасс.

География ролика широка: США, Европа, Средняя Азия, Ближний Восток и, конечно, Россия — вылазки на бездорожье любят везде.

Специфика, конечно, везде своя — скажем, такая техника, как Ураган 8х8, могла появиться только у нас.

Видео: Youtube, канал 4x4 tube tube