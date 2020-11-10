Как из «пятерки» ВАЗ сделать спортпикап (видео)

По технической части изменений немного, но исходный автомобиль тут лишь угадывается.

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Этот кастом-проект не задумывался как пикап. Его автор Георгий Цусима из Санкт-Петербурга взял стандартный ВАЗ-2105 1987 года, сместил назад средние стойки кузова, удлинил передние двери и усилил кузов. Машина так и осталась бы двухдверным седаном, но вектор проекта был изменен — идея строить пикап оказалась спонтанной, признается автор.

Путь к окончательному виду у этой Lada 2105 вышел долгим. Было еще несколько «переделок», поменьше: капот от ВАЗ-2107 с «жабрами» охлаждения, круглые фары вместо стоковых четырехугольных и расширители колесных арок, после появления которых полностью выкрашенный кузов пришлось перекрашивать заново. Но в итоге пикап выглядит... автор считает, что цельно.

Несмотря на то что по технической части машина осталась примерно такой же (за исключением перенесенного бензобака, задних дисковых тормозов и гидравлического ручного тормоза), вазовская «пятерка» в ней теперь лишь угадывается.

Во многом благодаря оригинальному пластиковому обвесу: с одной стороны, он стилистически перекликается с линиями кузова, а с другой — наделяет машину новым характером.

Проект начался десять лет назад, активная «стройка» заняла два года. С тех пор машина поучаствовала во множестве выставок, засветилась в фотосессиях и даже попала на один из центральных телеканалов.

ВАЗ-2104 Сергея Коцалиса внешне остался почти стандартным, зато внутри изменился полностью.

Фото: Drive2, пользователь tsushima

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия»