Круто сваренный: ВАЗ-2104 скрестили с Nissan Silvia

Вы можете принять эту машину за Lada, но не верьте глазам своим.

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Заряженных вариантов классических моделей ВАЗ на постсоветском пространстве великое множество. Интересных спортивных вариантов, построенных на базе японских заднеприводных машин, тоже немало. А что, если скрестить одно с другим? И нет, не ограничится банальным свапом мотора «японки» в нутро видавшего виды «жигуленка», а буквально интегрировать один автомобиль в другой?

Автор проекта ТАЗ-O-Silvia Сергей Коцалис из Афин пошел именно по этому довольно редкому варианту. Передняя часть этого ВАЗ-2104 1991 года была позаимствована у Nissan Silvia S13 1993 года, причем внешне машина осталась стандартной, но внешняя «скорлупа» передка теперь при необходимости снимается целиком, обнажая совершенно инородную начинку.

Двигатель Nissan объемом 2,0 литра в форсированном варианте развивает около 400 л.с. У Silvia следующего поколения (S14) позаимствованы пятиступенчатая трансмиссия и задняя подвеска, а у исходной Silvia S13 взят еще и салон — да-да, интерьер этого ВАЗ-2104 тоже полностью японский. Сергей называет свой автомобиль «Silvia S13 в оболочке четверки» и говорит, что пусть по аэродинамике его машина проигрывает «японке», но по получившейся развесовке (50/50) даже превосходит ее.

Проекту уже почти десять лет, но, несмотря на возраст, он живет активной жизнью — создатель машины участвует на ней в соревнованиях.

Еще один довольно известный волк в овечьей шкуре — это Святогор с начинкой от полноприводной Audi.

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия»