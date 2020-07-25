Коснуться горизонта: украинцы взяли мировую премию с фильмом о Nissan Skyline

Видео действительно выдающееся: профессионализм, стиль и эмоции смешаны в близких к идеальным пропорциях.

Фанаты японского автопрома 1970-90-х годов из Одессы, творящие под вывеской Lampa Garage, построили любопытный экземпляр Nissan Skyline первого поколения. Созданная по всем канонам стиля JDM машина, безусловно, приковывает взгляд. Но воссозданием выдающегося образца техники и участием в локальных конкурсах и покатушках ребята не ограничились: они сняли видео и отправили на конкурс International Motor Film Awards.

Эта ежегодная премия — одна из престижнейших в мире энтузиастов автомобильного тюнинга. Отправляя видео на конкурс, товарищи не представляли, к чему это может привести. Поэтому когда им пришло сообщение о том, что они оказались в десятке лучших и приглашены на финал в Лондоне, они уже посчитали это маленькой победой, рассказывает Дмитрий, инициатор проекта. Но на этом история не закончилась: фильм был признан лучшим в своей номинации.

Неизвестно, какими были другие работы, но определенно, жюри сделало очень неплохой выбор. Авто рассказывает, что «прикоснуться к горизонту» («skyline» — горизонт) было его заветной целью, и теперь в зеркале заднего вида Skyline он видит глаза того молодого парня, который многие годы мечтал об этом. «Уверен, видео никого не оставит равнодушным, и может быть, вдохновит кого-то на постройку машины своей мечты», — говорит автор проекта.

Спорткары бывают разными, но каждый из них действительно способен поменять твою жизнь .

Видео: Youtube, канал Lampa Garage.