Сымитировать, что «притерся» именно белый автомобиль, легче всего.

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В Москве в полицию обратилась 63-летняя женщина, утверждавшая, что стала жертвой мошенничества. По ее словам, она заплатила 85 000 рублей за ДТП, которого не совершала. Она рассказала, что ехала на своем автомобиле по Дмитровскому шоссе и заметила, как из соседнего автомобиля ей подают сигналы: сидящая за рулем молодая женщина требовала остановиться.

После остановки та обвинила пенсионерку в повреждении автомобиля, и в доказательство указала на белую полосу на кузове. Она потребовала компенсацию в 85 000 рублей и пригрозила, что, если вызовет ДПС, то женщине будет грозить лишение прав за то, что та скрылась с места ДТП. Жертва сдала в ломбард украшения и заплатила мошеннице, но потом поняла, что ее обманули.

Белый уже много лет подряд остается самым популярным автомобильным цветом.

Полиция разыскала подозреваемую в Гостиничном проезде — ею оказалась 35-летняя временно неработающая жительница столицы, пишет сайт МВД России. Как оказалось, следы краски на кузове своей машины, якобы оставленные «притершимся» автомобилем, злоумышленница сымитировала белым мелом.

Против нее возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В июле 2020 года в Москве задержали мошенников, которые кидались в другие автомобили мылом и конфетами, имитируя ДТП на пешеходном переходе.

Фото: Алексей Зотов/ТАСС