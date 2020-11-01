Изменен состав автоаптечки: лекарства не нужны!

В ней не будет бинтов маленьких размеров, стерильных бинтов и бактерицидных пластырей, зато добавились стерильные салфетки и медицинские маски.

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Минздрав России утвердил новые требования к комплектации автомобильной аптечки, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.

Автомобильные аптечки, произведенные до дня вступления в силу этого приказа, можно применять в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года, говорится в документе.

В обновленный состав аптечки должны входить не менее двух медицинских нестерильных масок, «из нетканого материала с резинками или с завязками», медицинских перчаток размером не менее М, устройство для проведения искусственного дыхания (1), жгут кровоостанавливающий (1), не менее четырех марлевых медицинских бинтов размером от 5 м на 10 см и трех бинтов размером от 7 м на 14 см.

Должны быть медицинские марлевые стерильные салфетки (2 упаковки) и рулонный лейкопластырь размером не менее 2 на 500 см.

В состав аптечки также входят ножницы, инструкция по оказанию первой помощи и футляр. Если какие-то из средств были использованы, аптечку нужно незамедлительно пополнить, изделия нельзя использовать, если нарушена их стерильность, а также повторно.

Требование для водителей иметь медицинскую аптечку закреплено в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» (приложение к правилам дорожного движения). Штраф за ее отсутствие составляет 500 рублей.

Таким образом, лекарственных препаратов сегодня в автомобильной аптечке не предусмотрено. Но специалисты советуют добавить в нее йод, зеленку, перекись водорода, таблетки от сердца, средство от аллергии, чтобы можно было оказать помощь в любых экстренных ситуациях, не только при ДТП.

Как-то мы проводили опрос на тему, смогут ли рядовые водители оказать первую медпомощь пострадавшим.



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