Крутой Гелик сделали еще круче (красивое видео) — журнал За рулем

Крутой Гелик сделали еще круче (красивое видео)

Правда, обойдется новый обвес на Mercedes G-Class по цене еще одного автомобиля.

Несмотря на свою и так безупречную форму, культовый Mercedes GClass очень популярен у тюнеров. Тюнинговое ателье Lumma сделала внешний вид внедорожника еще брутальнее. Однако придать уникальности своему автомобилю стоит недешево, такой обвес для Гелендвагена обойдется минимум в 12 700 евро.

«Брутальный» пакет называется CLR G770 R, что не только звучит мрачно, но и выглядит довольно сурово. Конечно, сложно полностью переделать такую форму, ​​как у G-Class. Тем не менее, передняя и задняя части были перерисованы собственным дизайнером Lumma. Решетки, дополнительные дневные ходовые огни и лампы на крыше особенно выделяют CLR G770 R.

Кроме того, расширены крылья внедорожника, которые, как и крышка запасного колеса, рамка передней решетки радиатора, панель крыши, задний спойлер и крепление капота выполнены из карбона.

Завершают облик 24-дюймовые колеса, которые Lumma предлагает в различных вариантах дизайна. Клиенты компании также могут заказать полностью переоборудованный интерьер.

Разработчики уверяют, что на характеристики автомобиля новый обвес никак не влияет, это чисто внешние улучшения. Как G-Class CLR G770 R выглядит на дороге, смотрите на видео.

Видео:YouTube

Фото: Lumma

Крутой Гелик сделали еще круче (красивое видео)

Правда, обойдется новый обвес на Mercedes G-Class по цене еще одного автомобиля.

Крутой Гелик сделали еще круче (красивое видео) — фото 1200706Крутой Гелик сделали еще круче (красивое видео) — фото 1200707Крутой Гелик сделали еще круче (красивое видео) — фото 1200708Крутой Гелик сделали еще круче (красивое видео)
Крутой Гелик сделали еще круче (красивое видео)

Правда, обойдется новый обвес на Mercedes G-Class по цене еще одного автомобиля.

Крутой Гелик сделали еще круче (красивое видео) — фото 1200706Крутой Гелик сделали еще круче (красивое видео) — фото 1200708Крутой Гелик сделали еще круче (красивое видео) — фото 1200707Крутой Гелик сделали еще круче (красивое видео)
3261
Оцените материал
0:0

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

Mercedes-Benz 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

Написать отзыв

Читать комментарии (1)
Загрузка...