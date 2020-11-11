Опциональный пакет «двухцветная окраска» разработали для спортивной версии седана. Но его можно заказать и на другие версии Весты.

Материалы по теме АВТОВАЗ тестирует двухцветную окраску кузова для Lada Vesta

В этом месяце автомобили Lada Vesta Sport предложат еще и с опциональным пакетом «двухцветная окраска», включающим покрытие крыши и наружных зеркал в черный цвет. Таким образом, «заряженная» Vesta стала еще более яркой, контрастной и стильной. Двухцветная окраска кузова хорошо сочетается со специальным аэродинамическим обвесом, создавая особый стиль автомобиля.

Vesta Sport — автомобиль, построенный с применением опыта гоночной команды Lada Sport, и адаптированный к гражданским поездкам по городу и шоссе. У автомобиля специальные настройки шасси и мотора, форсированного до 145 л.с.

Двухцветная окраска также доступна для всех типов кузовов и уровней оснащения Lada Vesta, кроме версии Classic, и сочетается со всеми цветами автомобиля, кроме «Маэстро» (черный) и «Фантом» (серо-голубой). Стоимость пакета «двухцветная окраска» для всех моделей семейства Vesta составляет 16 000 рублей.

Кроме того, в продаже есть специальная версия Lada Vesta Cross Black с черными акцентами, стоимость такого автомобиля начинается от 849 900 рублей.

Черная крыша и зеркала есть также у версии Lada XRAY Сross Instinct — это самая дорогая версия кроссового хэтчбека, просят за нее 1005 900 рублей.

Фото: АВТОВАЗ