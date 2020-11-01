Алкозамки на все машины? Минпромторг работает над идеей

Концепция касается всех производимых и ввозимых в страну автомобили.

Материалы по теме Алкозамки на всех машинах в России! Прогнозы и советы адвоката

В обновленном регламенте ЕС по правилам безопасности дорожного движения прописано с 2022 года наличие во всех машинах интерфейса для установки алкозамков. Это устройства, которые в случае, если в них дыхнет нетрезвый водитель, не дадут завести двигатель, рассказал на пресс-конференции «Алкозамки как инструмент борьбы с нетрезвым вождением: мировой опыт — российские реалии», которая прошла в МИА «Россия Сегодня», представитель Европейского совета по транспортной безопасности Антонио Авенозо.

В России тоже существует проблема с нетрезвыми водителями: хотя с 2003 года снижается потребление алкоголя и общее количество аварий, количество ДТП с нетрезвыми водителями не сокращается, и 25% погибших в дорожных катастрофах приходится на аварии с нетрезвыми водителями, пишет «Российская газета» со ссылкой на статистику главы Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина.

Тем не менее, обязательная установка таких приборов на все автомобили избыточна. Да, в некоторых случаях алкозамки необходимы — ими надо оснащать коммерческие машины и каршеринг. Можно подумать над тем, чтобы обязать устанавливать их на автомобили, владельцы которых уже попадались пьяными за рулем.

Депутат Вячеслав Лысаков напомнил, что в Европе алкозамки активно применяются в качестве альтернативы наказанию, которое предусмотрено за управление в нетрезвом виде. Если водитель попался впервые, он может избежать лишения прав установкой за свой счет такого прибора. Ежемесячно устройство проверяют, и если выяснится, что водитель пытался завести машину нетрезвым, отложенное наказание превращается в реальное. Например, в Швеции для реабилитации нарушителей каждый год устанавливают по 3 тысячи алкозамков, в Бельгии — по 750, в Финляндии — по 450.

Такие замки необходимо устанавливать на школьные автобусы, на машины, перевозящие опасные грузы, а для остальных категорий автомобилей нужны соответствующие законы, отмечает депутат. Нельзя насильно установить алкозамки даже в автомобили тех, кто уже попадался пьяным за рулем. Что касается остальных, то простая логика подсказывает, что это будет противоречить Закону о защите прав потребителей, ведь есть и непьющие люди, зачем им переплачивать за ненужную дорогостоящую опцию.