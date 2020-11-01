Отношение к прогреву двигателей перед поездкой не просто неоднозначное, а прямо-таки разностороннее.

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Температура за окном неумолимо снижается — в некоторых регионах по ночам уже заморозки, и многие автомобилисты начали прогревать машины перед поездкой.

Большинство опрошенных «За рулем» автомобилистов (44,71% на момент написания материала) начинают прогревать перед поездкой автомобиль, когда температура воздуха опускается ниже +10°C. Еще 14,48% респондентов ответили, что ждут с прогревом, пока температура воздуха не опустится ниже 5 градусов мороза.

Немало автомобилистов ориентируются по замерзшим лужам: если образовался лед, то мотор следует прогреть. Так считают 12,95% опрошенных. А 7,1% водителей ориентируются на идущий изо рта пар.

Также выяснилось, что 20,75% автомобилистов вовсе не прогревают двигатель и не собираются это делать. Это вполне объяснимо. Например, дизельные двигатели на холостых оборотах не прогреваются, и жечь топливо на парковке нет никакого смысла. Кроме того, в движении любой мотор прогревается быстрее, что приводится в качестве основной причины отказа от прогрева на парковке.

Многие автомобилисты считают, что двигатель перед поездкой нужно греть всегда, даже в жару, так как рабочая температура мотора гораздо выше, например, +30°C. Чаще владельцы автомобилей ждут только до тех пор, пока обороты двигателя на холостом ходу не опустятся до обычных. Реже сигналом для начала движения становится сдвиг стрелки, показывающей температуру масла в двигателе или его прогрев до +30°C или +40°C.

Также в комментариях к опросу некоторые автомобилисты указывают, что они греют не столько двигатель, сколько коробку передач. Что касается среднего времени прогрева, то оно составляет от 3 до 5 минут — в пределах отведенного Правилами дорожного движения времени (максимум 5 минут в жилых зонах и под окнами домов).

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Фото: Olli Ko / Unsplash