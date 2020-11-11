Универсал Mercedes-Benz С-класса: первые фото

У него интересный силуэт и фонари, напоминающие флагманский S-класс.

Новый Mercedes-Benz С-класса в универсальном кузове был сфотографирован без камуфляжа. Несмотря на отсутствие некоторых элементов, определяющих дизайн экстерьера, уже есть информация, что внешность будет эволюционным развитием нынешнего С-класса.

Фонари, в свою очередь, напоминают новый S-Класс, равно как и в интерьере в очередной раз подтверждаются параллели со стилем флагмана.

Родственного у двух моделей даже еще больше: как и S-класс, новая «цешка» базируется на модульной архитектуре MRA2 с большим объемом высокопрочных сталей и алюминия.

А среди силовых агрегатов для заряженных версий могут оказаться и битурбированный V8 объемом 4,0 литра, и рядная «турбочетверка» в сочетании с 48-вольтовым электромотором — на компактном А-классе в версии A 45 S 4Matic+ эта пара выдает 421 л.с. и 500 Нм.

Будет и полностью электрическая версия, сообщает Autoevolution, но она будет вынесена за рамки С-класса в отдельное семейство EQ.

Презентация нового универсала, по предварительным данным, пройдет в первой половине 2021 года, но ранее должен появиться новый седан С-класса.

А к концу года ожидается еще и внедорожная версия универсала.

Фото: Autoevolution