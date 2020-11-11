Универсал Mercedes-Benz С-класса: первые фото — журнал За рулем

Универсал Mercedes-Benz С-класса: первые фото

У него интересный силуэт и фонари, напоминающие флагманский S-класс.

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Новый Mercedes-Benz С-класса в универсальном кузове был сфотографирован без камуфляжа. Несмотря на отсутствие некоторых элементов, определяющих дизайн экстерьера, уже есть информация, что внешность будет эволюционным развитием нынешнего С-класса.

Фонари, в свою очередь, напоминают новый S-Класс, равно как и в интерьере в очередной раз подтверждаются параллели со стилем флагмана.

Родственного у двух моделей даже еще больше: как и S-класс, новая «цешка» базируется на модульной архитектуре MRA2 с большим объемом высокопрочных сталей и алюминия.

А среди силовых агрегатов для заряженных версий могут оказаться и битурбированный V8 объемом 4,0 литра, и рядная «турбочетверка» в сочетании с 48-вольтовым электромотором — на компактном А-классе в версии A 45 S 4Matic+ эта пара выдает 421 л.с. и 500 Нм.

Будет и полностью электрическая версия, сообщает Autoevolution, но она будет вынесена за рамки С-класса в отдельное семейство EQ.

Презентация нового универсала, по предварительным данным, пройдет в первой половине 2021 года, но ранее должен появиться новый седан С-класса.

Фото: Autoevolution
Универсал Mercedes-Benz С-класса: первые фото

У него интересный силуэт и фонари, напоминающие флагманский S-класс.

Универсал Mercedes-Benz С-класса: первые фото — фото 1200803Универсал Mercedes-Benz С-класса: первые фото — фото 1200821Универсал Mercedes-Benz С-класса: первые фото — фото 1200805Универсал Mercedes-Benz С-класса: первые фото
Универсал Mercedes-Benz С-класса: первые фото

У него интересный силуэт и фонари, напоминающие флагманский S-класс.

Универсал Mercedes-Benz С-класса: первые фото — фото 1200821Универсал Mercedes-Benz С-класса: первые фото — фото 1200805Универсал Mercedes-Benz С-класса: первые фото — фото 1200803Универсал Mercedes-Benz С-класса: первые фото
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Отзывы о Mercedes-Benz C-класса (2)

Mercedes-Benz 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Комфорт передних пассажиров Управляемость Безопасность

Недостатки:

Дискомфорт задних пассажиров Проблемные ДВС М271, по новому М261 статистики пока не накоплено.

Комментарий:

Тест драйв седана Mercedes-Benz C-Класс седан (C 200 4MATIC) с бензиновым двигателем 1.5, 184 л.с. (ДВС — M264 E15 DE AL турбо — чугунные гильзы есть!), 2019 года выпуска был осуществлен у дилера Авилон. 1. Вместительность. Мой рост 174 см., полнота — средняя. При моих габаритах сел на месте во...

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