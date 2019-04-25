Новый Mercedes-Benz C-класса станет гладким и гибридным

Mercedes-Benz C-класса следующего поколения проходит испытания управляемости. В компании хотят, чтобы он составил серьезную конкуренцию BMW 3-й серии.

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Несмотря на то, что в последнее время Mercedes-Benz сосредоточился на создании кроссоверов, в компании не забывают и о седанах. Скоро в модельном ряду должен появиться новый C-класс.

Тестовый автомобиль имеет плотный камуфляж, но все равно видно, что внешность модели претерпела не глобальные, но достаточно серьезные изменения. Дизайнеры четко следуют новой тенденции бренда, создавая машины с ровными поверхностями, с минимумом разнообразных ребер и складок. Тем не менее линия окон и задние двери очерчены так же, как у нынешнего поколения модели, что поддерживает идею преемственности поколений, подмечает издание Autoexpress. Решетка радиатора размещена немного ниже, а фары стали уже и, вероятно, будут полностью светодиодными.

В основу автомобиля легла обновленная заднеприводная платформа MRA. Но, несмотря на название, будут выпускаться и полноприводные версии седана, включая AMG, оснащаемый битурбированным 4-литровым двигателем V8. Благодаря дополнительному сцеплению с дорогой, которое даст система полного привода, разгоняться до 100 км/ч автомобиль станет быстрее. Версию AMG 53 оснастят так называемой «мягкой» гибридной силовой установкой, 48-вольтовый электромотор которой добавит крутящего момента. Оснащаться гибридными агрегатами будет не только версия AMG.

Новый седан C—класса получит несколько гибридных установок с различными уровнями электрической тяги. Ожидаются как «мягкие» гибриды на основе четырехцилиндровых и шестицилиндровых бензиновых и дизельных двигателей, так и полноценные гибридные установки с аккумуляторами и запасом хода на электротяге до 48 километров. Что касается полностью электрической версии, то ее представят не в линейке C-класса, а отдельной моделью семейства EQ.

В то время как внешность автомобиля будет несколько напоминать дизайн предыдущего поколения, салон седана изменится до неузнаваемости. Центральным элементом его дизайна станут экраны панели приборов и новой информационно-развлекательной системы. По этому же принципу проектировались салоны новых моделей A-класса, С-класса и GLE.

Недавно компания Mercedes-Benz представила кроссовер GLS нового поколения.

Для любителей более компактных семиместных кроссоверов компания выпустила модель GLB.

Фото: autoexpress.co.uk