Сначала была кабина от ЗиЛ-157 1958 года выпуска...

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В 2015 году в семейной кастом-мастерской Dr.Broman`s place из Зеленограда задумали построить внедорожный пикап по типу послевоенного Dodge Power Wagon — концепция интересная и совсем не отраженная в советском автопроме. Автомобиль решили назвать Лесоруб.

Главным «вдохновителем» проекта послужила кабина от ЗиЛ-157 1958 года выпуска, а остальных доноров решено было купить целиком и разобрать, используя все ценное: армейский ГАЗ-66 с пробегом около 30 тыс.км и старый Jeep Grand Cherokee — изрядно гнилой по кузову, но с очень неплохим по состоянию салоном, двигателем V8 5.2 magnum (230 л.с.) и АКП.

Силовой агрегат занял место на раме «шишиги» (мосты были сохранены ГАЗ-66, установлен рулевой редуктор ЗиЛ-130), сверху была водружена кабина ЗиЛ-157, а остальное было делом техники, которое заняло почти год. По визуальному эффекту получившийся автомобиль даже превосходил первоначальную задумку, а внедорожные качества оказались очень впечатляющими.

К сожалению, судьба Лесоруба оказалась трагичной: в том же 2015 году он был сильно поврежден в пожаре и восстановлению не подлежал. Но два года спустя, используя прежние наработки, команда Dr.Broman`s place создала еще один такой автомобиль — Лесоруб-2.

А в Ижевске на базе ГАЗ-66 построили крутой автодом.

Фото: Drive2, профиль drbroman

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия»