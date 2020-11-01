Стали известны новинки Skoda для России

Октавия получит еще два двигателя, а Skoda Kodiaq — обновление.

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Лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения, который представили в сентябре и который сейчас предлагают с мотором 1.4 TSI/150 л.с., в первом квартале 2021 года получит еще два мотора 1.6 MPI/110 л.с. и 2.0 TSI/190 л.с.

Обновленного кроссовера Skoda Kodiaq российским покупателям стоит ждать в третьем квартале. Также на будущий год запланирован вывод на рынок специальных серий ряда моделей, но о них расскажут ближе к старту продаж, сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Skoda Auto Россия.

Согласно статистике AEB, дилеры Шкоды за 10 месяцев текущего года смогли реализовать 75 264 автомобиля, это на 7% больше, чем в тот же период прошлого года. Сейчас на российском авторынке бренд Skoda занимает шестое место, рыночная доля марки составила 6,3%, а самыми популярными у нас моделями по итогам 10 месяцев стали Octavia — 16-е место в топ-25 продаж легковых и лёгких коммерческих автомобилей, Rapid — 17-е место и Kodiaq — 24-е место.

В конце октября чешская марка представила официальные цены на лифтбек Octavia.

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