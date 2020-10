Новая Skoda Octavia: теперь официальные цены

Не успели дилеры рассказать о предварительных прайс-листах чешского лифтбека, как подоспели и официальные цены. Они немного отличаются от инсайдерских.

Официальная информация от представительства чешской марки: Skoda Octavia четвертого поколения уже доступна для заказа в расширенных комплектациях, о чем говорит добавка в их названиях «плюс» — Active Plus, Ambition Plus и Style Plus. На нашем рынке предложат три бензиновых двигателя, но пока доступен только турбированный мотор 1.4 TSI, мощностью 150 л.с., который агрегатируется либо 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо 8-ступенчатой автоматической.

Уже в стандартное оборудование ActivePlus входят кондиционер, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, кнопка бесключевого запуска двигателя, крепления Isofix (спереди тоже), 16-дюймовые стальные диски, а также светодиодный ближний и дальний свет фар и светодиодные дневные ходовые огни. В версии с автоматической трансмиссией установлен ассистент подъема в гору и многофункциональное двухспицевое рулевое колесо с подрулевыми лепестками для ручного переключения передач. Такой автомобиль с МКПП обойдется от 1 409000 рублей, а с 8-диапазонной автоматической трансмиссией — от 1 466 000 рублей.

В оснащение Ambition Plus добавлены передние светодиодные противотуманные фары, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки, датчик дождя и света, шторки безопасности, а также функция Smart Link, благодаря которой впервые можно подключать смартфоны по Wi-Fi. В этой комплектации тоже 16-дюймовые, но уже легкосплавные колесные диски, сиденья оснащены поясничными опорами, есть двухзонный климат-контроль, дополнительные разъемы USB-C (один —в салонном зеркале заднего вида и два — сзади), а также новые эластичные карманы-сетки Sigma Quick. За машину в этой комплектации с мотором 1.4 TSI и механической 6-ступенчатой коробкой передач попросят от 1 499000 рублей, а с 8АКП — от 1556 000 рублей.

Список функционала комплектации Style Plus также расширен: в дополнение к противотуманным фарам с функцией освещения поворотов добавились светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота, легкосплавные17-дюймовые диски и хромированная накладка в нижней части радиаторной решетки. В салоне автомобиля установлена мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем и 8 динамиками. Опционно в этой версии предложат радионавигационную систему Columbus, которая может отображать карту на цифровой приборной панели и центральном экране. Этой функцией можно управлять с помощью сенсорного слайдера, расположенного под дисплеем. Автомобили в комплектации Style Plus с механикой стоят от 1 700 000 рублей, а с 8-ступенчатым автоматом — от 1757 000 рублей.

Компания также обещает провести многодневную видеопрезентацию новой Октавии в цифровом формате. Она пройдет на сайте компании с 2 по 15 ноября.

Эксперты «За рулем» нашли у машины несколько приятных плюсов (и это помимо ее ездовых характеристик и эргономики), о них — в материале нашего автора.



Фото: Skoda