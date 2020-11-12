Там три кресла и выглядит он как Смарт.

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Тизерная кампания Porsche Unseen в разгаре. Новый автомобиль компании не походит ни на один другой из модельного ряда. Пухлые формы машины намекают на то, что перед нами микровэн или 3-дверный хэтчбек, похожий, например, на Smart Fortwo. В компании заявляют, что это однообъемник с креслом водителя, расположенным по центру салона. Во втором ряду установлены два сиденья, как в McLaren Speedtail. В Porsche заявляют, что такая компоновка салона очень удобна.

«Отдельно стоящее водительское сиденье почти не занимает места, а пассажиры сзади наслаждаются комфортом просторного салона».

Машина больше похожа на малолитражку или городской электромобиль, и очень странно видеть ее в модельном ряду Porsche. Хотя малыш наверняка будет обладать взрывным характером.

Вспомнить хотя бы проект B32. С 1983 по 1985 годы было выпущено всего 15 особенных автомобилей на базе Volkswagen T25, которые оснащались 3,2-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем от 911 Carrera S мощностью 231 л.с.

Это позволяло фургону разгоняться до 100 км/ч примерно за 6 секунд и развивать максимальную скорость около 209 км/ч.

Новинка, конечно, совсем не совпадает с текущими принципами формирования модельного ряда Porsche, но круто, что такой автопроизводитель мыслит нестандартно.

Первый гибридный автомобиль Porsche — в следующем году ему исполнится 120 лет!

Фото: Porsche