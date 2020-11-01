Автопроизводители ведут странную технологическую битву. Странность ее в том, что технология уже есть, а конкуренция сместилась в область законности применения технологий автономного вождения третьего уровня на дорогах общего пользования. Теперь в борьбу вступила Honda, и у компании есть серьезное преимущество, благодаря которому она может стать первым в мире автопроизводителем, который выведет автономные транспортные средства третьего уровня на дороги общего пользования.
Honda заявила, что получила одобрение своей системы автономного вождения 3-го уровня от правительства Японии. Проще говоря, теперь компания может оснащать системой любые свои автомобили. Но пользоваться ею можно будет только в определенных обстоятельствах.
Правила использования системы автономного вождения 3-го уровня следующие:
- Оборудование не должно ставить под угрозу безопасность пассажиров транспортного средства или других участников дорожного движения.
- Оборудование не должно работать, если не выполнены все требуемые условия эксплуатации.
- Прежде чем условия окружающей среды или дорожная обстановка станут затруднительными для работы системы, оборудование должно предупредить водителя о передаче ему управления, продолжая управление вплоть до завершения передачи. Если передача управления не происходит, оборудование должно безопасно остановить транспортное средство.
- Оборудование должно включать функции контроля водителя и следить за его состоянием.
- Необходимо приняты меры по кибербезопасности для предотвращения несанкционированного доступа к оборудованию.
Кроме того, специальное записывающее устройство должно хранить данные об использовании системы автономного вождения в течение шести месяцев (или 2500 использований). Автономные автомобили также должны иметь специальную наклейку.
Всё настолько сложно потому, что технология автономного вождения 3-го уровня дает электронике полный контроль над автомобилем. Водитель может даже не следить за дорогой, но должен быть готов взять на себя управление в любой момент.
Технология автономного управления третьего уровня уже есть у, например, Аudi. Компания хотела оснащать ею седан A8 нынешнего поколения, но этого не произошло — юридических препятствий оказалось слишком много. Недавно о намерении оснастить автомобиль системой автономного управления 3-го уровня заявили и в Mercedes-Benz. Появиться система Drive Pilot должна на S-классе летом 2021 года. Но работать она будет только в пробках и на скоростях до 60 км/ч, причем только на некоторых дорогах Германии.
Получив одобрение от правительства Японии, Honda заявила, что ее система Traffic Jam Pilot будет устанавливаться на седане Legend и появится до апреля 2021 года.
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Фото: Honda