Отличить от обычной машины можно будет по наклейке!

Автопроизводители ведут странную технологическую битву. Странность ее в том, что технология уже есть, а конкуренция сместилась в область законности применения технологий автономного вождения третьего уровня на дорогах общего пользования. Теперь в борьбу вступила Honda, и у компании есть серьезное преимущество, благодаря которому она может стать первым в мире автопроизводителем, который выведет автономные транспортные средства третьего уровня на дороги общего пользования.

Honda заявила, что получила одобрение своей системы автономного вождения 3-го уровня от правительства Японии. Проще говоря, теперь компания может оснащать системой любые свои автомобили. Но пользоваться ею можно будет только в определенных обстоятельствах.

Правила использования системы автономного вождения 3-го уровня следующие:

Оборудование не должно ставить под угрозу безопасность пассажиров транспортного средства или других участников дорожного движения.

Оборудование не должно работать, если не выполнены все требуемые условия эксплуатации.

Прежде чем условия окружающей среды или дорожная обстановка станут затруднительными для работы системы, оборудование должно предупредить водителя о передаче ему управления, продолжая управление вплоть до завершения передачи. Если передача управления не происходит, оборудование должно безопасно остановить транспортное средство.

Оборудование должно включать функции контроля водителя и следить за его состоянием.

Необходимо приняты меры по кибербезопасности для предотвращения несанкционированного доступа к оборудованию.

Кроме того, специальное записывающее устройство должно хранить данные об использовании системы автономного вождения в течение шести месяцев (или 2500 использований). Автономные автомобили также должны иметь специальную наклейку.

Всё настолько сложно потому, что технология автономного вождения 3-го уровня дает электронике полный контроль над автомобилем. Водитель может даже не следить за дорогой, но должен быть готов взять на себя управление в любой момент.

Технология автономного управления третьего уровня уже есть у, например, Аudi. Компания хотела оснащать ею седан A8 нынешнего поколения, но этого не произошло — юридических препятствий оказалось слишком много. Недавно о намерении оснастить автомобиль системой автономного управления 3-го уровня заявили и в Mercedes-Benz. Появиться система Drive Pilot должна на S-классе летом 2021 года. Но работать она будет только в пробках и на скоростях до 60 км/ч, причем только на некоторых дорогах Германии.

Получив одобрение от правительства Японии, Honda заявила, что ее система Traffic Jam Pilot будет устанавливаться на седане Legend и появится до апреля 2021 года.

Honda готовит новый кроссовер, разрабатывая его совместно с GM.

Фото: Honda