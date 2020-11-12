Hyundai тестирует загадочный крохотный кроссовер

По слухам, автомобиль А-класса числится в плане разработок компании под кодовым названием AX1.

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Фото загадочного маленького кроссовера, который попал в объектив в Южной Корее, опубликовало издание KCB. До сих пор неясно, что это будет за модель, но если взглянуть на текущую линейку мини-автомобилей Hyundai и Kia, то оказывается, что все ниши уже заняты: Hyundai недавно выпустила новое поколение i10, а Kia — рестайлинговый Picanto. Kia также продает микровэн Ray в Южной Корее, он очень популярен, и замена ему вряд ли нужна.

Но этот автомобиль выглядит совсем иначе — он маленький и достаточно узкий. Поэтому небольшой автомобиль может стать ответом Hyundai на маленький кроссовер Kia Sonet, недавно выпущенный в Индии.

Этот сверхкомпактный кроссовер явно разработан для рынков развивающихся стран, а закодированное название AX1 может говорить о том, что это абсолютно новая модель.

AX1 полностью спрятан под камуфляжем, поэтому детали рассмотреть невозможно, но можно заметить треугольный рисунок решетки или фары, которые кажутся похожими на те, что у Venue или Kona. По размеру маленький кроссовер похож на i10 или Picanto, но выглядит немного выше.

Хотя это плохо видно, предположительно, задний фонарь имеет горизонтальную конструкцию. На фото сбоку заметно, что окно своеобразной формы, а справа от него находится ручка задней двери.

Нет никакой технической информации об этом автомобиле, но ожидается, что его оснастят 1,0-литровым бензиновым атмосферным двигателем с возможностью установки 1,0-литрового турбированного мотора в качестве более мощного варианта.

Все Hyundai, Kia и Genesis уже в базе будут оснащены искусственным интеллектом, который будет «прятаться» в новой информационно-развлекательной системе Nvidia Drive.

Фото: KCB