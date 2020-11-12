АВТОВАЗ увеличит цены 18 ноября

Это будет шестое подорожание за год.

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Подорожание не коснется только модели Lada Niva. Остальные автомобили станут дороже с 18 ноября 2020 года, как стало известно Лада.Онлайн, в среднем на 1%.

Так, например, самая доступная Lada Granta будет стоить уже не 483 900, а 488 900 рублей. Седан Lada Vesta станет дороже на 5 тысяч рублей и купить его можно будет минимум за 676 900 рублей. Увеличится ценник и на Ладу Xray — на 7 тысяч рублей (до 660 900 рублей). Largus станет дороже на 8 тысяч (653 900 рублей), а внедорожник 4x4 — на 6 тысяч (587 900 рублей).

Причины повышения цен официально не называются, но несложно предположить, что виной тому инфляция и ослабление курса рубля.

Ранее в этом году АВТОВАЗ поднимал цены в январе (в среднем на 15 тысяч рублей), 1 апреля (около 6,5 тысяч рублей), 10 мая (почти на 10 тысяч рублей), 1 июля (в среднем на 6–7 тысяч рублей) и 1 октября (6–15 тысяч рублей.). Таким образом, в 2020 году автомобили марки уже стали дороже почти на 50 тысяч рублей, а теперь цены увеличатся еще на 5–8 тысяч.

В продажу поступили двухцветные Лады Весты.

Фото: АВТОВАЗ