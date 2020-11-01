Honda показал кусочки нового Civic

17 ноября компания представит компактный седан одиннадцатого поколения в виде прототипа.

Новый Civic будет покажут на онлайн-платформе Twitch, а пока автопроизводитель опубликовал красивое тизерное изображение и видео, частично раскрывающие дизайн модели через геометрическое зеркало, и можно рассмотреть измененную форму решетки радиатора, новые фары со встроенными светодиодами и обновленную корму.

Задние фонари имеют форму, как у Mercedes-Benz A-Class, хотя и с другой графикой, а значок Civic теперь расположен над ними, с левой стороны, рядом с логотипом Honda, который по-прежнему красуется посередине крышки багажника.

Мы пока ничего не знаем о линейке двигателей, но текущий седан Civic предлагают с 2,0-литровым четырехцилиндровым безнаддувным двигателем, мощностью 158 л.с. или 1,5-литровым наддувным мотором, мощностью 174 л.с. Вариатор — единственная доступная коробка передач, но, возможно, с новым поколением что-то изменится.

Ожидается, что новый седан Civic одиннадцатого поколения появится в конце весны 2021 года.

В России линейка японского производителя сейчас представлена кроссоверами CR—V и Pilot.

Honda готовится первой выпустить на дороги полный автопилот.



Тизеры, видео: Honda