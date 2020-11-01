Куда девать маску в автомобиле? Есть решение!

Если вы постоянно ездите на машине, маска всегда должна быть под рукой. Чаще всего она болтается на зеркале заднего вида, но это не вполне безопасно.

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В течение нескольких месяцев нам предписывают носить маску в магазинах, в общественном транспорте и во многих сферах общественной жизни. Для водителей это означает: маска всегда должна быть под рукой, потому что за рулем в ней ездить нет никакого смысла. Но как правильно хранить эту вещь в машине?

Например, возникает вопрос: что делать с маской, когда вы снова садитесь за руль, например после посещения супермаркета? И вопрос этот не праздный, потому что она должна высохнуть как можно быстрее, так как многие ее используют повторно.

Стало быть, класть ее в карман нельзя, бросить на приборную панель — не очень практично, потому что она отражается в окне и скользит по поверхности при каждом повороте. Повесить небрежно на зеркало заднего вида? Теперь это стало широко распространенным решением и, в принципе, не запрещено. Но Франк Мауэльсхаген, автомобильный эксперт ERGO-Versicherung, отмечает, что поле зрения водителя всегда должно оставаться чистым. Покровы для рта и носа обычно намного больше, чем, например, ароматизатор в форме елочки, и поэтому могут серьезно ухудшить обзор. А раскачивание вперед и назад во время движения снижает внимание водителя, потому что любой, кто постоянно видит движение на границе поля зрения, привыкает к этому и не замечает серьезных опасностей, когда они возникают.

Кинуть на пассажирское сиденье? Тоже непрактично, тогда она тоже будет «летать» по машине, а то и упадет на нечистый пол. Убрать в бардачок или отсек под центральным подлокотником? Но там бывает не всегда чисто, да и вряд ли маска там как следует просохнет и проветрится.

В интернет-магазинах пока никаких устройств для хранения масок не продают, хотя такие наверняка со временем появятся. А пока эксперт предлагает вот такое простое решение — закрепить защиту для рта и носа за угол пассажирского солнцезащитного козырька — так маска не будет отвлекать водителя от дороги, быстро высохнет и при этом всегда под рукой. Однако это работает только до тех пор, пока на сиденье не садится пассажир. Но пока, утверждает эксперт, это наиболее практичное решение для многих, кто ездит за рулем в одиночестве.

А у вас есть предложение, где хранить маску в автомобиле?

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