Росстандарт проверит АЗС в режиме «тайного покупателя»

Проводить такие проверки ведомство сможет уже с 1 июля 2021 года, сообщил заместитель главы Алексей Кулешов.

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Новый закон о госконтроле и надзоре вступит в силу с 1 июля следующего года и позволит Росстандарту, как органу госконтроля, осуществлять проверки в режиме «тайного покупателя», сообщил Кулешов в эфире «Авторадио». То есть сотрудники ведомства без предупреждения придут на АЗС, отмерят топливо и выявят нарушения, если они есть.

Росстандарт получает много жалоб граждан на недолив топлива на АЗС. Они как подтверждаются, так и нет, но за год поступило уже 500 таких жалоб. Жалуются люди и на качество топлива, но вопрос качества, как полагают в ведомстве, удалось достаточно эффективно решить. Причем больше нарушений выявляется в области дизтоплива (15%), чем бензина (9%).

Проверки Росстандарта выявляют недолив в 20% случаев. И это при том, что при нынешнем законодательстве ведомство обязано предупреждать о своем визите организацию, и все равно «умудряются недоливать», посетовал чиновник. Проверки, проведенные общественниками, показали, что недоливают на 70% АЗС.

Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов говорил ТАСС, что в настоящее время программное обеспечение на заправках позволяет настраивать процент недолива для конкретного автомобиля, и без режима «тайного покупателя» отследить такое нарушение сложно.

В следующем году в навигационных системах и на интерактивных картах будут публиковать информацию о заправках, на которых были выявлены нарушения качества топлива, сообщил Кулешов.

Росстандарт сейчас разрабатывает карту, куда будет заносить информацию о нарушителях и добросовестных продавцах, она будет открытой, и любые навигационные системы смогут брать оттуда информацию.

Новый ГОСТ требует от владельцев АЗС оснащать топливораздаточные колонки программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа, что должно уменьшить количество случаев недолива топлива.

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