Треть АЗС закроется из-за нового ГОСТа. Проверили слух

Новый документ требует от владельцев АЗС оснащать топливораздаточные колонки программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа, что должно уменьшить количество случаев недолива топлива.

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Сегодня вступил в силу новый ГОСТ для автозаправочных станций. Слухи по этому поводу ходили разные, пока ситуацию не разъяснили в Росстандарте.

Новый документ требует от владельцев АЗС оснащать топливораздаточные колонки программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа, что должно уменьшить количество случаев недолива топлива. Кроме того, обновленный ГОСТ обязывает производителей предусмотреть конструкцию, препятствующую несанкционированной замене элементов и установке дополнительных устройств, не заявленных изготовителем.

В Независимом топливном союзе опасаются, что частным небольшим АЗС будет не по карману выполнение новых требований, и это может повлечь за собой закрытие трети заправок по стране.

Опасения участников рынка беспочвенны, новый ГОСТ распространится только на новые колонки АЗС и не касается уже действующих, сообщил ТАСС замглавы Росстандарта Алексей Кулешов. В предыдущем документе 1989 года не было требования о защите программного обеспечения от вмешательства извне. С тех пор оборудование стало совершеннее, и такая необходимость появилась, чтобы защитить граждан от недобросовестных действий при заправке: при отпуске топлива оператор не сможет настраивать в программе процент недолива.

В Росстандарте также сообщили, что новый национальный стандарт для топливораздаточных колонок доброволен, каких-либо санкций за его неприменение в настоящий момент не предусмотрено, но он может стать обязательным после его апробации в действии и дополнительного изучения и только после того, как топливораздаточные колонки включат в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации на соответствие ГОСТу.

Однако у участников рынка сомнения все же остались. Они не знают, в какой момент, завтра или через год, новый ГОСТ будет внесен в нормативный акт и станет обязательным, пояснили «Коммерсанту». Оптимисты считают, что новый ГОСТ направлен на не ближайшее будущее, поэтому волноваться, что уже завтра АЗС станет на треть меньше, не стоит.

В Росстандарте уверены, что к 2022 году все производители будут выпускать топливораздаточные колонки с соответствующим уровнем защиты программного обеспечения, соответствующего новому ГОСТу.

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Фото: Егор Алеев/ТАСС