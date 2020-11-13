Пятница, 13-е: приметы и риск ДТП

Мужчины или женщины — кто чаще попадает в аварии в пятницу, 13-го, и стоит ли обращать внимание на суеверия, связанные у автомобилистов с этим днем?

Материалы по теме Водительские приметы и суеверия

Эксперты на примере страховых случаев рассказали, кто чаще попадает в аварию в пятницу 13-го (а это как раз сегодня!). Оказалось, что для мужчин этот день является более несчастливым — участниками аварий они становятся втрое чаще представительниц прекрасного пола. У женщин частота ДТП в этот день составляет 3,6%, у мужчин — 9,6%. Также выходит, что у женщин в «неудачную» пятницу частота убытков ниже, свидетельствует статистика страховой компании «Согласие».

Но как мужчины, так и женщины не лишены суеверий, а известно, что пятница, 13-е — тот мистический день, когда люди больше обычного начинают верить в приметы. Причем как в хорошие, так и в плохие.

Тут деление на самых суеверных уже идет не по половому признаку, а по профессиональному. Наиболее подвержены суевериям пилоты, медики и юристы, рассказали в сети автосалонов Fresh Auto. А в пятницу 13-го опасения возрастают, например, выкидываешь из окна мусор, жди встречи с сотрудниками ГИБДД. Говорят, эта примета сбывается особенно часто.

Считается, что, проезжая под железнодорожным мостом в то время, когда по нему идет товарный поезд, нужно открыть бумажник как можно шире, и тогда стабильный доход гарантирован. Хотя, если руки водителя будут заняты бумажником, а не рулем, скорее всего, гарантировано ДТП, так что лучше доверить исполнение ритуала пассажирам. Ну а вдруг сработает?

Другое суеверие связано с поведением автолюбителей в дороге. Считается, во время вождения (а особенно сегодня!) не стоит разговаривать про аварии, иначе это может воплотиться в жизнь.

Если в пятницу, 13-го проколол колесо, не стоит его выбрасывать, нужно принести домой и хранить, благодаря этому можно избежать проколов в будущем.

Ну и куда же без черной кошки, а в такой день, как сегодня, это может быть особенно актуальным! Знающие люди говорят, что трактовка приметы зависит от направления движения животного и пола водителя. Если черная кошка перебегает перед автомобилем справа налево, то это хороший знак для мужчин, в этот день все получится, а женщине этот знак будет нести отрицательную энергетику. Если же черный кот переходит путь слева направо, то это предвестник успеха для представительницы женского пола, чего не скажешь о мужчинах.

Ну а мы желаем всем автомобилистам верить не столько в приметы, сколько в себя, и соблюдать правила дорожного движения!

В каждом городе, говорят таксисты, есть отрезки дороги, где можно столкнуться не только с непонятными явлениями, но и — не смейтесь! — даже с привидениями.



Фото: Depositphotos