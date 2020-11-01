Kia превратила Carnival в лимузин

Компания уже сделала новое поколение минивэна больше похожим на кроссовер. Теперь у модели появилось еще одно предназначение.

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Новый Carnival в стиле кроссовера выглядит очень даже презентабельно, что было отмечено многими людьми. Но, как оказалось, это не все изменения, которые ждали автомобиль. Теперь у него есть версия Hi Limousine, выводящая кросс-минивэн на новый уровень.

Снаружи от обычного Carnival лимузин отличается более высокой крышей, боковыми ступеньками, шильдиками «Hi Limousine» и занавесками, которые видно за нетонированными стеклами.

Carnival Hi Limousine может перевозить до семи человек, включая водителя и переднего пассажира. Во втором ряду установлены два капитанских кресла, перед которыми расположен большой 21,5-дюймовый монитор мультимедийной системы.

Есть также встроенный очиститель воздуха и множество светодиодных светильников, а также шторы на окнах для уединения, как в обычном лимузине.

Минивэн также получил усовершенствованные системы помощи водителю и полуавтономную систему вождения второго уровня, а также систему Safe Exit Assist, которая не дает открыть двери, если рядом проезжает другой автомобиль.

Лимузин Kia Carnival Hi уже поступил в продажу в Южной Корее.

Появится ли автомобиль в России (даже его обычная версия) — пока неизвестно, но он мог бы составить серьезную конкуренцию, например, Volkswagen Multivan.

Все Kia уже скоро получат искусственный интеллект. Даже в базовых версиях. В том числе бюджетные модели.

Фото: Kia