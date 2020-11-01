Сколько нужно времени, чтобы протолкать машину на милю? Новый рекорд!

К покорению книги рекордов Гиннесса подтолкнула личная проблема.

47-летний финн Юсси Каллиониеми установил мировой рекорд по скорости толкания автомобиля. Забег проводился на дистанции в 1 милю, а толкал Юсси свой личный автомобиль Saab 97-X 5.3i Arc 2006 года. Книга рекордов Гиннесса уже зафиксировала рекорд как «Самое быстрое время, за которое можно протолкнуть автомобиль на одну милю» — оно составило 13 минут и 26 секунд.

Забег проводился на испытательном шинном полигоне Nokian Tyres, расположенном в финском городе Нокиа. За рулем автомобиля во время забега находился менеджер техподдержки Nokian Tyres Матти Морри. А сама машина была обута в нешипованные зимние шины Nokian Hakkapeliitta R3 — именно они помогли обеспечить супернизкое сопротивление качению.

«Даже старые автомобили, оснащенные безопасными и нешипованными зимними шинами, могут с легкостью катиться по дороге. При условии контроля давления в шинах, использование шин с низким сопротивлением качению может сэкономить до 0,5 литра топлива на 100 км», — говорит Матти Морри.

К установлению рекорда Юсси подтолкнула личная проблема: он страдал от болей в спине, выполнял реабилитационную терапию, толкая тяжелую коробку в тренажерке, и в определенный момент решил развить упражнение. Поиск идей привел его на сайт Книги рекордов Гиннесса.

А уже в процессе подготовки к рекорду Юсси Каллиониеми вместе с другом создал пульт дистанционного управления, позволяющий крутить руль во время тренировок, не находясь в салоне. Он уже подал заявку на это изобретение.

«Даже когда вы намереваетесь работать на пределе, важно уметь находить способ облегчить ношу хотя бы на один или два процента», — говорит Юсси. Ему также принадлежит рекорд «Самый быстрый марафон с рюкзаком весом 60 фунтов (27,2 кг)», 4 часа 34 минуты 24 секунды.

Если присматриваетесь к зимним нешипованным шинам, почитайте наш большой тест.

Фото: Nokian Tyres