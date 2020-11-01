Лед, сани, мотоблок: идеальное развлечение на зиму (видео)

«Нормально шурует пепелац», — считает автор видео, и с ним сложно не согласиться.

Предлагаем вам переместиться на берег уже схваченного льдом Онежского озера, где двое мужчин коротают время при топке плавучей бани. Пока набирается необходимая и достаточная температура, ведущий Иван и его друг представят нам свою концепцию моторизованного транспорта для перемещения по льду и снегу.

В самом деле, если у вас есть мотоблок, то возможно, вы упускается из виду крайне интересный вариант его использования. В данном случае мы имеем дело с мотоблоком Caiman Vario, на который установлен традиционный для этого бренда двигатель Subaru. Этому франко-японскому союзу не хватало именно российской смекалки.

Разумеется, это не первый случай, когда кому-то пришло в голову прицепить сани к мотоблоку — скорее, случай следует назвать хрестоматийным и признать, что в видео прекрасно все: природа, компания, комментарии, сам перфоманс и, конечно, баня. Во второй части видео тех, кто собирается применять данное изобретение в жизни, ждет лайфхак: соберетесь гонять — сразу врубайте вторую.

Другие кандидаты на звание лучших тусовщиков зимы — ребята, придумавшие кататься в горку и с горки на Урал 4320 и ГАЗ-66.

Видео: Youtube, канал VASHIVAN