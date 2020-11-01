Кто в подъем быстрее: Урал 4320 или ГАЗ-66

Мощный, трехосный и тяжелый? Или слабый, двухосный, но легкий? Результат удивит.

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Два эти полноприводных грузовика родом из СССР часто сравнивают, и не случайно: у одного бескапотная компоновка и два моста, второй капотный и трехосный — что же лучше? По-своему на этот вопрос решили ответить авторы канала OFFROADER, заставив оба автомобиля по очереди покорять холм, покрытый только что выпавшим снегом.

Показанный в видео Урал 4320 является самосвалом — такие машины выпускаются и сейчас и комплектуются дизельными двигателями мощностью 228 и 273 л.с. В советские годы на Уралы устанавливали пять различных дизелей с отдачей от 179 до 312 л.с. Бортовой грузовик ГАЗ-66 уже не выпускается — производство прекратили в 1999-м, — и его бензиновый двигатель не столь мощный, всего 125 л.с. Но, при снаряженной массе в 3470 кг, он более чем вдвое легче Урала.

Но скользкий склон быстро приводит все цифры к единому знаменателю: одинаково беспомощными выглядят оба автомобиля. Кажется, что победу может принести только разгон подлиннее, но... По мере просмотра видео становится понятно, что цели забраться на вершину и не стоит: в одной из попыток шофер ГАЗ-66 почти добирается до верха, но сбрасывает газ на метр раньше, чем нужно.

Наверняка эти ребята знают, что такое цепи противоскольжения, а все соревнование — лишь шутка на тему пословицы про «кататься» и «саночки».

Видео: Youtube, канал OFFROADER