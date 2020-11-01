Наше издание победило в номинации «Автомобильные журналы».

Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) подвел итоги ежегодного конкурса «Лидер продаж 2020». На основании данных, предоставленных дистрибьюторами прессы со всей страны, определены лучшие печатные СМИ, которые в этом году в условиях пандемии пользовались наибольшим спросом у покупателей и по итогам голосования заняли высокие места в конкурсе «Лидер продаж». Конкурс проводился по 20 номинациям, по некоторым из них определено по два победителя в случае, если они набирали равное количество баллов по уровню продаж.

В номинации «Автомобильные журналы» лидерами стали издания «За рулем» (Издательство «За рулем») и «Авторевю» (ООО «Газета Авторевю»).

Среди победителей в других номинациях отметим газету «Комсомольская правда» (ИД «Комсомольская правда») — номинация «Газеты ежедневные новостные»; газету «Аргументы и факты» (ИД «Аргументы и факты») — номинация «Газеты информационные, общественно-политические, литературные и другие»; журнал «Дилетант» (ООО «Образование — XXI век») — номинация «Деловые, общественно-политические и исторические журналы»; Vogue и Glamour — (издательство Condé Nast Россия) — номинация «Журналы „Стиль жизни“; журнал Maxim (ИД „Хёрст Шкулёв Медиа“), журнал Военная история (ИД „Пресс-Курьер“) — номинация „Мужские издания (техника, мужское здоровье, спорт, компьютеры, оружие, рыбалка и др.); коллекционное издание „Моя страна. Собери карту России“ (издательство „Ашет Коллекция“) — номинация „Новые издания“.

Справка

Членом союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) может стать любой издатель печатных СМИ, а также компания-поставщик оборудования или услуг для издательской отрасли. Сейчас печатные периодические издания в России переживают непростое время: низкая покупательская способность населения, непрерывный рост цен на типографскую бумагу и энергоносители и непродуманные законодательные инициативы подрывают экономику предприятий, издающих, печатающих и распространяющих прессу. Решать проблемы и отстаивать интересы отрасли и призван ГИПП.

«За рулем» также вошел в Топ-5 самых любимых брендов в категории журнальной продукции, среди всех изданий, в том числе и многотиражных глянцевых.



Фото: «За рулем„/Алеся Моргуновская