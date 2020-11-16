Кто-то заплатил за этот номер 170 000 долларов

Номерной знак «O10» — один из самых старых в мире, а его история насчитывает 118 лет.

Автомобильная культура многосторонняя: кто-то реставрирует старые автомобили, кто-то увлечен тюнингом, а кто-то коллекционирует номерные знаки. Так, совсем недавно кто-то, пожелавший остаться неизвестным, купил очень редкий номерной знак по невероятной цене — 170 тысяч долларов, или 13 млн рублей.

Вам наверняка интересно, почему номер «О10» оказался столь ценным. История номерного знака гласит, что Чарльз Томпсон, дед продавца, был десятым в очереди за первыми номерными знаками в Бирмингеме в 1902 году (Великобритания). Впоследствии эти знаки передавались по наследству.

Томпсон родился в 1874 году и владел оптовой компанией по продаже канцелярских товаров в районе Большого Бирмингема. После его кончины в 1955 году автомобиль вместе с номерными знаками перешел Барри Томпсону — отцу продавца. Ему очень понравилась эксклюзивность номера, выданного 53 года назад, которая шла на пользу бизнесу — торговле древесиной.

После смерти Барри в 2017 году агентство по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA) не решилось утилизировать номерные знаки, оставив их наследникам в качестве реликвии.

Но, видимо, деньги для наследников оказались важнее памяти, и 13 ноября 2020 года они продли номера через аукцион Silverstone Auctions, выручив при этом 170 000 долларов.

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Фото: Silverstone Auctions