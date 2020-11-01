Иранский Renault Logan будет лучше оригинала

Сборку седанов решили возобновить после ухода компании Renault из страны.

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Первое поколение седанов Logan будет выпускаться в Иране и после того, как компания Renault покинула рынок, опасаясь санкций со стороны США. Иностранные компании начали покидать страну около четырех лет назад. В частности, Renault свернула свои дела в Иране в 2018-м — именно тогда местный автопроизводитель SAIPA (второй по величине в стране) остановил сборку местной версии Logan.

Однако в 2019-м в Иране вновь начали делать автомобили PSA, причем без участия этого французского концерна: иранская компания Khodro Company (IKCO) самостоятельно возобновила выпуск Peugeot 301. Теперь и SAIPA собирается перезапустить производство седанов Logan первого поколения — ранее в стране эти машины собирались под контролем французов и продавались как Renault L90, Renault Tondar 90 и Renault Pars Tondar.

Гендиректор SAIPA Джавад Солеймани сообщил государственному телеканалу Press TV, что план возобновления производства модели возник сразу после ухода Renault из страны и был рассчитан на 18 месяцев. Местному автопроизводителю удалось локализовать более 85% компонентов, включая двигатели и коробки передач, а также освоить все необходимые производственные ноу-хау.

Глава предприятия рассказал также, что новый вариант Logan будет производиться по более высоким стандартам по сравнению с версией, которая собиралась под контролем Renault. Последние два года компания SAIPA занималась производством и продажей автомобилей нескольких местных и китайских брендов.

Что касается российского варианта Logan, то он вскоре должен переехать на новую платформу — под нее уже начали модифицировать конвейер в Тольятти.

Фото: Renault