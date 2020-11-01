Масштабная модернизация конвейера Largus и XRAY

Это может быть связано с постановкой на производство новых моделей.

Материалы по теме АВТОВАЗ испытывает в Тольятти обновленный Duster

Сборочное производство АВТОВАЗа в Тольятти проходит масштабную модернизацию. Обновлению подвергнут нитку конвейера B0, на которой выпускают Lada Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero. Вопреки объявленным на заводе рабочим субботам, указанное производство простояло 31 октября, а кроме того, по предварительным данным, нерабочими для него станут субботы 7, 14 и 21 ноября.

Детали происходящих перемен не известны, но в качестве вероятных причин называется несколько вариантов. Паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» пишет, что едва ли столь масштабная модернизация может касаться постановки на производство Largus FL. Скорее, считает источник, это связано с возможным переносом сборки некоторых моделей с московского завода «Renault Россия» или налаживанием производства обновленного Duster, недавно замеченного в Тольятти на дорожных испытаниях.

Еще один обсуждающийся в сети вариант — это готовящийся перевод вазовских моделей на платформу CMF-B-LS. Но есть и официальное объяснение причин проходящей модернизации от пресс-службы производителя.

АВТОВАЗ ведет работы по модернизации производственных линий в постоянном режиме. Не стоит искать тут специальной новости, — сообщил «За рулем» директор АВТОВАЗа по коммуникациям Сергей Ильинский.

По сообщению независимых источников, первой моделью Lada, построенной на платформе CMF-B-LS, будет Granta второго поколения.

Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин