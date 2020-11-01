Автору проекта достался уникальный экземпляр — почти не тронутый временем.

ГАЗ-22 машина редкая, ведь в отличие от прародителя, седана ГАЗ-21 Волга, универсал выпускался, в основном, как спецавтомобиль. В силу особенностей использования (большая часть применялась в скорой помощи) до наших дней дожило мало экземпляров, а те, что остались, зачастую с трудом поддаются реставрации.

Но проживающему в Германии Вальдемару Арнхольдту повезло — в Австрии он нашел почти не тронутый временем экземпляр: сиденья были не продавлены, кузов не знал дорожных реагентов, радио, часы и свет — работали. Правда, при покупке машина отказалась заводиться, но эта проблема вскоре была решена. Сторонник скрупулезной реставрации, Вальдемар, решился на замену силового агрегата: машина планировалась к использованию в длительных путешествиях с прицепом, и родной ЗМЗ мог оказаться слабоват.

Поэтому под капотом оказался 2,3-литровый 131-сильный мотор от Volvo 940 образца середины 1990-х, а родную для этого двигателя МКП заменил автомат Volvo AW71. В остальном работы шли по канонам аккуратного возвращения к жизни в оригинальном виде. Машина восстанавливалась около четырех лет! Но сейчас ГАЗ-22 Удача (автор проекта считает приобретение очень удачным — отсюда такое имя) используется по назначению: катает хозяина по Европе.

Совсем другая, но тоже очень редкая машина Горьковского автозавода, ГАЗ-3111 Волга продается за 850 000 рублей.

Фото: Drive2, пользователь Waldemar Arnholdt

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия»