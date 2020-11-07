На продажу выставлена редкая Волга ГАЗ-3111. Цена интересная!

Выглядит здорово, а по оснащению — вполне современное авто.

Материалы по теме Эта Волга была лучшей в истории. Но покупателей не нашлось

Автомобиль ГАЗ-3111 Волга выставлен на продажу в городе Иваново. Машина примечательна тем, что таких с 1998 по 2002 годы было выпущено менее 500 экземпляров. Дальше в легковой истории ГАЗа был только Сайбер, и в кругу поклонников марки именно «одиннадцатая» считается последней истинной Волгой.

Машина была весьма прогрессивной по тем временам, да и сейчас вполне обеспечивает современый уровень комфорта: как отмечает журнал Автоброкер, машины впервые в отечественном автопроме комплектовали разработанной в Bosch системой ABS.

Кроме того, на «одиннадцатые» Волги устанавливали электростеклоподъемниками всех дверей, зеркала с электроприводом, кондиционер и пакет теплых опций.

Конкретный экземпляр 2001 года выпуска весьма привлекателен: пробег едва перевалил за 30 тыс. километров, состояние салона и кузова, судя по фото, довольно хорошее. Владелец сообщает, что автомобиль хранился в гараже.

Под капотом у этой Волги рядная бензиновая четверка (АИ-92) объемом 2,3 литра, выдающая 131 л.с. и 188 Нм. Трансмиссия — 5-ступенчатая механика, задний привод. Объем багажника — солидные 700 литров. Подвеска — независимая пружинная спереди и мост на рессорах сзади.

Машина выставлена на продажу за 850 000 рублей.

А вот BMW 1938 года на хорошем ходу за 440 000 рублей уже нашел своего владельца.

Фото: Автоброкер