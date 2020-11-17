Отнимать права у нарушителей-рецидивистов? Не все «за»

Результаты опроса выявили, что чуть больше половины российских водителей поддерживают эту идею.

Материалы по теме На дорогах стало больше агрессии — эксперты объяснили почему

Есть водители, которые постоянно создают на дорогах аварийные ситуации, нарушают правила, копят штрафы и систематически их не платят. Воздействовать на таких людей может только с помощью балльной системы штрафов. Поддерживают ли российские водители идею «часто нарушаешь — лишаешься прав», решило выяснить интернет-издание «Дром».

Позитивно оценили инициативу 52% россиян: вариант «однозначно да» выбрали 29% респондентов, а «скорее да» — 23%. За вариант «однозначно нет» проголосовали 31% автомобилистов, «скорее нет» набрал 17% голосов.

За то, чтобы права все-таки отобрать, активнее других выступили участники опроса из Санкт-Петербурга — 43%, и Курганской области — 38%. Лояльнее всего к нарушителям-рецидивистам водители, проживающие в Московской области, — здесь вариант «однозначно нет» выбрали 38,6% респондентов, и Крыма — 37,2%. С ними солидарны жители Кавказа.

Всероссийский опрос проводился с 20 по 26 октября 2020 года. В нем приняло участие 11 530 человек.

В комментариях автовладельцы объясняют, почему сомневаются в правильности такой инициативы. В наших реалиях это может привести к росту коррупционной составляющей, да и большинство нарушает часто не специально. На наших дорогах есть проблемы с разметкой, так и половину автомобилистов к «лишенке» можно подвести по балльной системе. Поддерживают водители массовые рейды по пьяным водителям в «часы пик», когда проверяют каждого без исключения, а некоторые полагают, что лишать прав надо только за повторные грубые нарушения — выезд на встречку, проезд на красный и непропуск пешеходов.

Кто-то вспомнил и про «идиотен тест», который применяют в Германии к злостным нарушителям. Это, кстати, очень интересная мера воздействия: если водитель три раза подряд нарушил ПДД, власти отправят его сдавать этот экзамен, предварительно лишив прав на три месяца. Ведь если не дошло ни с первого, ни со второго раза, то у водителя могут быть проблемы с психикой, и это нужно выявить.

Пройти тест без подготовки не удастся, нужно посетить несколько занятий с психологом, они платные и длятся час. Претендент на возврат прав получает штампик после каждого занятия — смухлевать не удастся. И только после этого водителя допустят к «идиотен тесту», который весьма сложный, состоит из каверзных вопросов, и его редко кто сдает с первого раза. Задача тут проста — максимально усложнить возврат прав неадекватным водителям.

В марте Федерация автовладельцев России на слушаниях в Общественной палате предложила разделить понятия «опасного» и «агрессивного» вождения.



Фото: AP/TASS