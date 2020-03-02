С такой инициативой выступила Федерация автовладельцев России.

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Федерация автовладельцев России на слушаниях в Общественной палате предложила разделить понятия «опасного» и «агрессивного» вождения, а наказания за них приравнять к тем, что предусмотрены статьей о хулиганстве на дорогах, сообщает Autonews.ru. В Минюсте обещали эту идею рассмотреть.

Для начала предлагается ввести в новый КоАП два отдельных понятия «опасное вождение» и «агрессивное вождение». Глава ФАР Сергей Канаев рассказал, как их можно разграничить: если манера вождения человека привела к ДТП — это опасное вождение. Агрессивное вождение — когда автомобилист просто неуважительно ведет себя к окружающим на дороге, но последствий пока нет.

В обоих случаях можно воспользоваться нормами статьи «Хулиганство», при этом нарушителей привлекать к различной степени ответственности. Решение по данным обвинениям должны выносить судьи, а они, в свою очередь, должны руководствоваться видеоматериалами. По его словам, можно часто перестраиваться на пустой дороге, а можно — на скорости 150 км/час в плотном потоке — последствия такого поведения могут быть разными.

Кроме того, предлагается наделить судей правом временно конфисковывать транспортное средство. При этом следует принимать во внимание обстоятельства: если автомобиль необходим всей семье для передвижения, могут быть сделаны исключения.

В проекте нового КоАП уже предусмотрена отдельная статья 21.30 «Опасное вождение». За неадекватное поведение автомобилистов предлагают штрафовать на 5000 рублей. Сейчас материальной ответственности за это нет.

Проект нового КоАП опубликован Минюстом в конце января. Новый премьер-министр России Михаил Мишустин резко раскритиковал документ, назвав предусмотренные наказания непосильными. В итоге в Минюсте взяли еще два месяца на корректировку документа.

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