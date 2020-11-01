У Mini появится первый минивэн

Концепт Vision Urbanaut похож на однообъемник и не имеет ничего общего ни с одной моделью бренда.

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Концерн BMW представляет уже третий концепт, показывающий будущее транспортных средств входящих в него компаний. Ранее были показаны электрические кроссовер BMW iX и мотоцикл BMW Motorrad Definition CE 04. Теперь Mini представит Vision Urbanaut.

Автомобиль не похож ни на один Mini за всю историю бренда. Все модели компании имели капот и пассажирский салон — классическая компоновка. Новинка же лишилась капота, став однообъемником — стильным яйцом на колесах.

В подобной конструкции нет ничего нового, но чаще ее используют при создании машин для перевозки пассажиров или грузов. С приходом электромобилей однообъемный кузов получит новую жизнь благодаря своей практичности. Этот подход позволяет делать салоны просторнее и универсальнее, пригодными для перевозки не только людей, но и различных грузов. Наличие же капота у машин без ДВС со временем может стать анахронизмом.

Компания Mini явно намерена выйти на рынок электромобилей, а версия Cooper SE — это только начало. На подходе, как мы знаем, пара электрических кроссоверов, в том числе электрическая версия Countryman нового поколения.

Также ходят слухи о том, что Mini выпустит ограниченную серию электрических хот-хэтчей John Cooper Works.

Новый Mini Countryman уже поступил в продажу в России.

Фото: Mini