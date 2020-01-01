Стартовал прием заказов на новый Mini Countryman

Цены начинаются от 2 200 000 рублей, три из четырех версий — полноприводные.

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Производство нового поколения Mini Countryman для России начнется в августе или сентябре, но официальные дилеры BMW уже начали прием заказов. Цены стартуют от 2 200 000 рублей за версию Countryman Cooper с 1,5-литровым 150-сильным бензиновым движком и 7-ступенчатым преселективным роботом — в оснащение входят динамический круиз-контроль, стереосистема, тканевый салон, 16-дюймовые диски. Также укомплектован и дизельный 150-сильный Countryman Cooper D ALL4 с 8-ступенчатой коробкой Steptronic и полным приводом. Цена — 2 500 000 рублей.

Вариант Countryman Cooper S ALL4, 2-литровый бензиновый двигатель которого развивает 192 л.с., имеет такую же трансмиссию, но список оснащения дополнен ассистентом парковки, а кроме того, машина отличается спортивными сиденьями, 17-дюймовыми дисками и рядом продвинутых электронных помощников. За эту версию просят 2 650 000 рублей.

А 306-сильная топ-версия Countryman JCW ALL4, также с 8-ступенчатым роботом и полным приводом, имеет спортивные настройки шасси, а в списке оснащения имеет камеру заднего вида, сигнализацию, особую отделку салона, пакет фонового освещения, спортивные сиденья, премиальную аудиосистему и функцию автоматического открывания и закрывания багажника. Внешне топ-вариант выделяют 18-дюймовые диски, задний спойлер и специальная окраска зеркал заднего вида. Стоит топ-версия 3 150 000 рублей.

У всех вариантов есть система двигателя Start/Stop, адаптивный свет, светодиодные противотуманки, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, двухзонный «климат», подогрев передних сидений, кожаный мультируль, динамический круиз-контроль, парктроники, встроенная SIM-карта и сервисы Mini TeleServices.

А родительский для Mini бренд BMW тем временем предлагает клиентам оформить подогрев сидений и круиз-контроль по подписке.

Фото: Mini