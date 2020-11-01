Все автомобили России будут докладывать «куда надо»

Система Connected Car на основе ЭРА-ГЛОНАСС успешно прошла испытания и готова к внедрению.

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Разработкой системы ЭРА ЭЛЕМЕНТ, которая создавалась на основе ЭРА-ГЛОНАСС и дополнена сервисами телематики и интернета вещей, занималась «Лаборатория умного вождения».

Новая система позволит превратить любой автомобиль в подключенное к сети устройство, которое будет передавать разного рода информацию в электронные базы.

«У нас есть готовое решение с очень привлекательными экономическими параметрами. Сейчас мы находимся на этапе совместных испытаний с автопроизводителями. Интерес проявили ряд отечественных и иностранных автоконцернов. Мы отрабатываем интеграцию как на легковые, так и на грузовые платформы», — говорит генеральный директор «Лаборатории умного вождения» Михаил Анохин.

ЭРА ЭЛЕМЕНТ может не только передавать данные об аварии и устанавливать связь с диспетчером. Система собирает больше данных о ДТП, определяя также скорость до столкновения, динамику торможения, угол удара и его силу. Все это позволит точнее устанавливать причины аварии.

Кроме того, система будет собирать и передавать большой объем данных о том, как и где эксплуатируется автомобиль, и что самое интересное — позволит удаленно управлять некоторыми функциями, что, в теории, может защитить машину от угона. Таким образом, в базу будет попадать информация о маршруте автомобиля, расходе топлива, о проведении техобслуживания, предусмотрены контроль ремней безопасности и мониторинг неисправностей, а также многое другое.

На основе получаемых данных аналитики смогут проводить глубокий анализ параметров эксплуатации автомобилей.

О том, кому должны принадлежать собираемые с автомобилей данные, вы можете узнать здесь.

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