Однако вскоре данные ТС перейдут под контроль собственников машин. Такая норма содержится в законопроекте «О платформе „Автодата“», который должен быть готов к концу 2020 года.

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В настоящее время собственниками данных, таких как геолокация транспортного средства, расход топлива, манера вождения, скорость движения, исправность узлов и агрегатов, являются автопроизводители. Они могут распоряжаться этой информацией по своему усмотрению. Поскольку в российском законодательстве нет соответствующих статей, производители получили право на данные автомобилей по умолчанию, без ведома и согласия владельцев ТС.

До конца 2020 года на рассмотрение Правительством РФ будет представлен законопроект, подразумевающий создание единого центра «Автодата», пишут «Ведомости» со ссылкой на слова руководителя рынка «Автонет» «Национальной технологической инициативы» Александра Гурко.

Подключенный к интернету автомобиль, а таких моделей становится все больше во всех сегментах, генерирует в течение дня огромный объем данных, который, по словам специалистов «Автонета», составляет около 4 ТБ (в одном терабайте содержится 1024 гигабайта). Это информация абсолютно обо всем, что происходило с автомобилем в течение дня. Естественно, что такие данные представляют интерес, о чем мы уже писали. Проект «Автодата», стоимость которого составит около 1,3 млрд рублей, предусматривает централизованный сбор данных в единую базу, контролируемую госструктурами.

Один из главных вопросов — кого следует признать собственником этих данных. Как заявили в «Автонете», новый законопроект предусматривает, что вся поступающая от транспортного средства информация будет принадлежать его владельцу.

При этом в НП «ГЛОНАСС» планируют продавать собираемые данные в обезличенном виде третьим лицам и предоставлять правоохранительным органам. Владельцы же взамен смогут получить доступ к новым сервисам и скидкам. Каким — не уточняется.

С 2022 года планируется начать удаленное отслеживание того, пристегнуты ли ремни безопасности в автомобилях во время движения.

Фото: Bosch