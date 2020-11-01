Daimler и Geely вместе делают двигатель

Это первый случай такого сотрудничества производителя из Штутгарта и его акционера Geely.

Сегодня вышло совместное заявление двух компаний, Daimler и Geely, о том, что они планируют разработать новый бензиновый двигатель, который будут выпускать в Европе и Китае и который в том числе можно будет использовать в автомобилях с гибридным приводом.

Это первое сотрудничество между Daimler и Geely в области двигателестроения. По словам производителя автомобилей из Штутгарта, совместно разработанные двигатели будут использоваться не только в автомобилях Daimler, но и в Volvo, ведь Geely, по сути, является владельцем шведской марки легковых автомобилей

Немецкая Handelsblatt сообщает, что выпускать новые двигатели будут в 2024 году и планируют производить несколько сотен тысяч штук в год. Daimler не стал комментировать детали, а лишь сообщил, что цель сотрудничества — повышение конкурентоспособности на сложном автомобильном рынке. В Geely отказались от комментариев. Известно, что китайской компании принадлежит 9,7% акций Daimler.

В начале октября Daimler объявил, что хочет сосредоточиться на электронной мобильности даже в большей степени, чем предполагал ранее, и стремится к «лидирующим позициям» в области электроприводов и автономного программного обеспечения для транспортных средств.

Недавно Daimler получил штраф 2,2 млрд долларов за выхлопы дизельных автомобилей.



Фото: Daimler