Daimler получил штраф 2,2 млрд долларов за выхлоп

Mercedes-Benz пошел по пути Volkswagen: расплачивается за дизели.

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У американского правительства появились претензии и к концерну Daimler AG, а точнее к дизельным двигателям, устанавливаемым на машины. В концерне признали вину и теперь достигнуто принципиальное соглашение с властями США, включая Агентство по охране окружающей среды, Калифорнийский совет по воздушным ресурсам, Генеральную прокуратуру Калифорнии, Министерство юстиции США и Агентство таможенного и пограничного контроля США.

В компании заявили, что мировое соглашение касается примерно 250 000 дизельных автомобилей и фургонов, проданных в США. Автопроизводитель также решил урегулировать отдельный коллективный иск, поданный в Окружной суд США.

Компенсации обойдутся в огромную сумму, поскольку выплаты властям США составят примерно 1,5 миллиарда долларов, а частным лицам — около 700 миллионов долларов, включая гонорары нанятым людьми адвокатам и прочие расходы. Это в общей сложности составляет примерно 2,2 миллиарда долларов.

Коллективный иск касался дизельных двигателей BlueTEC, которые устанавливались на модели 2009–2016 годов, включая E-класс, S-класс, ML, GL, GLK, R-класс, а также на фургоны Sprinter.

Выплаты будут влиять на прибыльность компании в течение ближайших трех лет.

В компании Mercedes-Benz придумали первые фронтальные подушки безопасности для задних пассажиров, которые появятся уже 2 сентября 2020 года на новом S-классе.

Фото: Daimler AG