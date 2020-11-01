Продается Shelby GT500 из «Угнать за 60 секунд»

Это один из 11 автомобилей, созданных для ремейка фильма «Угнать за 60 секунд». Его номер — 7.

Машина из ремейка фильма 2000 года, которую зовут Элеонорой, — это модифицированный Mustang Shelby GT500 1967 года выпуска. У Стива Стэнфорда и Чипа Фуза было всего 11 таких Shelby для съемок. Выжили только три, и один из них, под номером 7, выставляется на продажу. В настоящее время автомобиль находится в Германии.

Это не просто одноразовый автомобиль для съемок, который сделан впопыхах на коленке и не пригоден для ежедневных поездок. Пони-кар оснащен 5,8-литровым двигателем V8 Ford Racing мощностью 400 л.с., которые передаются на задние колеса через 4-ступенчатую механику. Пробег маслкара составляет 72 815 миль (117 184 км).

Продается Mustang Shelby GT500 на немецком сайте ChromeCars. Странно, но в объявлении не указана цена машины, однако подробно расписана ее история и даже есть три видеоролика, посвященных именно этому маслкару. Свои предложения покупателям предлагается отправлять по почте.

Сколько стоил самый дорогой в мире Форд Мустанг? Почти 4 млн долларов. Почему так много? Ответ вы найдете здесь.

Фото: ChromeCars