Во что они хотят превратить автомобили!

Они — это производители, которые предлагают новое видение машин будущего. И дело вовсе не в дизайне.

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Как автопроизводители видят будущее транспортных средств? Лучше всего об этом говорят концепты, которые с каждым годом все меньше похожи на привычные нам автомобили. Чтобы узнать, до каких идей додумались инженеры сегодня, предлагаем рассмотреть самый свежий концепт цифрового многофункционального электромобиля от Mini — Vision Urbanaut, который был представлен 18 ноября 2020 года.

Разработчики не ограничивали себя ни в чем, так как им не пришлось воплощать автомобиль в металле. Vision Urbanaut — это, скорее, просто цифровое исследование, но многие из представленных в нем решений обязательно появятся в будущих серийных моделях Mini и других автопроизводителей.

Концепт напоминает пузырь на широко расставленных колесах. Будучи электромобилем, ему не нужен капот, а значит, все пространство между бамперами может занимать салон. Очень короткие свесы придают однообъемнику странные пропорции и необычный внешний вид: «компактный и подвижный», как описали его в компании Mini.

Салоны будущих машин будут больше походить на гостиную, а не на зал кинотеатра, как интерьеры современных автомобилей. То есть идея в том, чтобы людям было удобно не только путешествовать, но и проводить в них время после поездок или в перерывах между ними. Вопрос только — зачем?

Ответ на этот вопрос у каждого владельца будет свой. Можно, например, представить себе мобильный офис или большую парковку из таких машин, которая превращается в большой стационарный офис компании. Из привычных видений — пикники на природе. При этом в Mini обращают внимание на широкие возможности трансформации салона.

Уровень персонализации уникален, и прежде мы ничего подобного не видели. Есть три режима настроек, называемых «Мини-моментами». В зависимости от них в салоне будет стоять тот или иной аромат, изменятся подсветка и музыка, а также настройки кресел. Три режима называются Chill, Wanderlust и Vibe. При этом доступ к автомобилю и его настройкам через смарт-устройства есть у всей семьи.

«В Mini Vision Urbanaut мы расширяем личное пространство до уровня общественного, создавая совершенно новые впечатления», — говорит руководитель отдела дизайна BMW Group Адриан ван Хойдонк.

Технические характеристики концепта не сообщаются — их просто нет, так как перед нами не прототип серийной модели, а компьютерные рисунки с описанием идей для мобильности будущего.

Многие автопроизводители, предлагая свои концепты электромобилей, не торопятся лишать их капота, который сегодня рассматривается как эквивалент мощности.

Фото: Mini