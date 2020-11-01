ДПС стреляла по колесам, чтобы остановить пьяного водителя

Мало того что водитель был изрядно пьян и превысил скорость, ранее он уже был лишен прав, а в салоне находилось четверо пассажиров.

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Ночью в Усольском районе Иркутской области на автодороге Р-255 «Сибирь» экипаж ДПС заметил автомобиль, который двигался с высокой скоростью, сообщает ГУ МВД России по региону.

Инспекторы потребовали от водителя остановиться, но он проигнорировал их призывы и лишь ускорил движение. Тогда стражам правопорядка пришлось применить оружие: после предупредительного выстрела в воздух инспектор стал стрелять по колесам, и только так удалось остановить автомобиль.

За рулем оказался 23-летний житель города Свирска, в прошлом году его дважды привлекали к административной ответственности за езду в пьяном виде и лишили права управления транспортными средствами в общей сложности на 40 месяцев. Кроме того, в июле 2019 года он был осужден по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и приговорен к обязательным работам с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, на два года.

Кроме водителя в салоне находились еще четверо пассажиров, никто в результате применения оружия не пострадал. Медосвидетельствование выявило наличие у водителя в выдыхаемом воздухе 0,62 промилле спиртного.

В отношении нарушителя составлено четыре протокола об административных правонарушениях: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, лишенным права управления, отсутствие страхового полиса ОСАГО и невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Лихач еще и станет фигурантом очередного уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

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