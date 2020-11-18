Новый Honda Civic: показали прототип

Он дает полное представление, как будет выглядеть серийная модель.

Материалы по теме Honda показал кусочки нового Civic

Создавая Civic 11-го поколения, Honda стремилась придать автомобилю свободный и «открытый» дизайн, он словно соткан из горизонтальных и чистых линий. У автомобиля низкие капот и передние крылья, а также низкая горизонтальная поясная линия.

Спереди — новая решетка радиатора и фары, задняя часть со ступенчатым выступом и новые задние фонари. Прототип окрашен в новый цвет (близкий к оранжевому), получивший название Solar Flare Pearl («жемчужина солнечной вспышки»).

Honda еще не показала изображения интерьера Civic Prototype 2022 года, опубликован лишь эскиз салона. Дизайн интерьера минималистичный. В салоне есть 9-дюймовая информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, есть точка доступа в интернет. Впервые Civic получит полностью цифровую панель приборов. Акцент в салоне сделан на горизонтальную сетчатую линию торпедо, зрительно увеличивающую ее ширину и скрывающую вентиляционные отверстия. Она продолжает общую концепцию дизайна, стремящуюся к чистым линиям.

Также Honda заявляет, что в Civic будет представлено несколько новых систем активной и пассивной безопасности, а также подушки безопасности новой конструкции. Обновленный кузов позволяет лучше защитить пассажиров и пешеходов при столкновении.

Однако, если вам нужен автомобиль с полным приводом, придется поискать в другом месте: например, присмотреться к Mazda3, потому что у нового Сивика полного привода точно не будет.

Модель одиннадцатого поколения дебютирует в первом квартале 2022 года. Планируются кузова седан и хэтчбек, а также модели Si и Type R. Варианта купе не будет, но зато предложат, в том числе, механическую коробку передач.

В России линейка японского производителя сейчас представлена кроссоверами CR—V и Pilot.

Honda первой готовится выпустить на дороги полный автопилот.



Фото, видео: Honda